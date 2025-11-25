Nieve con efecto lago dejará apagones, caos vial y acumulaciones históricas en los Grandes Lagos
Publicado el 11/25/2025 a las 18:28
Segun informa accuweather, El extenso evento de nieve con efecto lago generará condiciones peligrosas alrededor de los Grandes Lagos, coincidiendo con los desplazamientos del Día de Acción de Gracias y complicando significativamente los viajes regionales.
Los meteorólogos de AccuWeather alertan sobre vientos intensos, temperaturas descendentes y acumulaciones rápidas, factores que provocarán un escenario invernal severo y potencialmente caótico durante gran parte de la semana.
Se espera que este fenómeno sea el más amplio registrado en la temporada, con bandas persistentes capaces de producir condiciones adversas que desafiarán a comunidades acostumbradas al clima extremo.
La acumulación podría avanzar a ritmos superiores a cinco centímetros por hora, superando la capacidad de respuesta vial, atrapando conductores y reduciendo peligrosamente la visibilidad en múltiples zonas.
Acumulaciones proyectadas en distintas regiones
The most widespread lake-effect snow event so far this season will cause major disruptions around Thanksgiving, with an AccuWeather Local StormMax™ of 36 inches. https://t.co/XkfhmyVaBt pic.twitter.com/Chn47V0msz
— AccuWeather (@accuweather) November 25, 2025
Las áreas a sotavento de los lagos Superior y Erie recibirán las mayores acumulaciones, destacando zonas de Michigan, Pensilvania y el oeste de Nueva York bajo intenso efecto lago.
El pronóstico establece un StormMax™ de treinta y seis pulgadas, elevando drásticamente el riesgo de carreteras bloqueadas, tráfico paralizado y dificultades para mantener rutas seguras durante el evento.
El sur de Buffalo enfrentará algunas de las nevadas más intensas entre miércoles y jueves, con ráfagas que aumentarán el peligro en carreteras y entornos residenciales cercanos.
Incluso el centro de Buffalo experimentará fuertes nevadas acompañadas de vientos significativos, reduciendo visibilidad y complicando los desplazamientos desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves.
Impacto en ciudades principales del Medio Oeste
Cleveland también experimentará condiciones complicadas, con fuertes nevadas previstas desde temprano el jueves hasta la noche, generando carreteras resbaladizas y riesgos constantes para conductores regionales.
Aunque Chicago no enfrentará nieve por efecto lago en su zona central, la región circundante sufrirá intensas bandas que complicarán comunidades del noroeste de Indiana y sectores cercanos.
Las nevadas superarán los límites costeros, extendiéndose hacia áreas del noreste de Indiana, noroeste de Ohio, sureste de Michigan y diversas zonas ampliamente afectadas del oeste de Pensilvania.
El fenómeno también alcanzará el norte de Nueva Jersey, el sureste de Nueva York y partes del oeste de Nueva Inglaterra, ampliando considerablemente el rango geográfico bajo condiciones adversas.
Riesgos severos para carreteras y transporte
Algunas carreteras podrían cerrarse completamente debido a la fuerte intensidad de la nieve y la posibilidad de accidentes múltiples, especialmente en rutas interestatales altamente transitadas durante estas fechas.
Los corredores afectados incluyen tramos de las interestatales setenta y cinco, setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, ochenta y seis, noventa y ciento noventa y seis, según meteorólogos consultados.
El rápido deterioro de la visibilidad podría transformar trayectos cortos en desplazamientos extremadamente peligrosos, obligando a autoridades locales a emitir advertencias urgentes para conductores.
Las ráfagas árticas asociadas al sistema incrementarán riesgos adicionales, creando hielo repentino, afectando maniobrabilidad vehicular y multiplicando posibilidades de incidentes graves en pocos minutos.
Efectos del viento ártico y el hielo
Los vientos intensos impulsarán olas grandes en los Grandes Lagos, provocando riesgos de inundación costera principalmente en las orillas orientales más expuestas durante el sistema.
Cuando las temperaturas descienden entre menos seis y menos diez grados Celsius, cualquier salpicadura sobre superficies expuestas puede congelarse rápidamente, formando hielo peligroso para infraestructura.
El meteorólogo Brandon Buckingham explicó que los fuertes vientos desplazarán el agua hacia un lado de cada lago, reduciendo niveles considerablemente en la orilla opuesta.
El lago Erie será el más vulnerable debido a su poca profundidad y orientación, condiciones que amplifican impactos relacionados con la acumulación de agua impulsada por el viento.
Nueva tormenta posterior al fenómeno inicial
Tras disminuir la nieve con efecto lago, se formará un sistema más amplio de nieve y precipitación mixta que afectará diversos estados centrales este próximo fin de semana.
La tormenta se organizará primero sobre las llanuras, ganando intensidad progresivamente antes de avanzar hacia zonas densamente pobladas del Medio Oeste con condiciones resbaladizas.
Este nuevo evento complicará los desplazamientos de quienes regresen a casa después del Día de Acción de Gracias, incrementando riesgos adicionales en carreteras ya afectadas previamente.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a pronósticos locales, debido a cambios rápidos que pueden transformar rutas seguras en trayectos peligrosos en cuestión de muy pocos minutos.