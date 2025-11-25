Nieve con efecto lago dejará apagones, caos vial y acumulaciones históricas en los Grandes Lagos

Nieve intensa afectará viajes

Riesgo alto de apagones

Grandes Lagos bajo tormenta

Segun informa accuweather, El extenso evento de nieve con efecto lago generará condiciones peligrosas alrededor de los Grandes Lagos, coincidiendo con los desplazamientos del Día de Acción de Gracias y complicando significativamente los viajes regionales.

Los meteorólogos de AccuWeather alertan sobre vientos intensos, temperaturas descendentes y acumulaciones rápidas, factores que provocarán un escenario invernal severo y potencialmente caótico durante gran parte de la semana.

Se espera que este fenómeno sea el más amplio registrado en la temporada, con bandas persistentes capaces de producir condiciones adversas que desafiarán a comunidades acostumbradas al clima extremo.

La acumulación podría avanzar a ritmos superiores a cinco centímetros por hora, superando la capacidad de respuesta vial, atrapando conductores y reduciendo peligrosamente la visibilidad en múltiples zonas.

Acumulaciones proyectadas en distintas regiones

The most widespread lake-effect snow event so far this season will cause major disruptions around Thanksgiving, with an AccuWeather Local StormMax™ of 36 inches. https://t.co/XkfhmyVaBt pic.twitter.com/Chn47V0msz — AccuWeather (@accuweather) November 25, 2025



Las áreas a sotavento de los lagos Superior y Erie recibirán las mayores acumulaciones, destacando zonas de Michigan, Pensilvania y el oeste de Nueva York bajo intenso efecto lago.

El pronóstico establece un StormMax™ de treinta y seis pulgadas, elevando drásticamente el riesgo de carreteras bloqueadas, tráfico paralizado y dificultades para mantener rutas seguras durante el evento.

El sur de Buffalo enfrentará algunas de las nevadas más intensas entre miércoles y jueves, con ráfagas que aumentarán el peligro en carreteras y entornos residenciales cercanos.

Incluso el centro de Buffalo experimentará fuertes nevadas acompañadas de vientos significativos, reduciendo visibilidad y complicando los desplazamientos desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves.