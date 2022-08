Nieta de Vicente Fernández: Confiesa sentir la presencia de su abuelo

La hija del cantante Alejandro Fernández, reveló que tuvo un momento muy emotivo en donde sintió la presencia de su abuelo y cómo fue su inesperada reacción. “Justo hace unos días, va a sonar loquísimo, no sé si me vayan a creer, no me importa; pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó, dio un beso a la pared , y le hizo como un caballo (tronó la boca)”, dijo.

Nieta de Vicente Fernández: Camila se inspira en su abuelo para alcanzar el éxito

Tras alcanzar cierto éxito con su primer álbum de estudio, On the Road, Camila Fernández confirmó que lanzará muy pronto una canción inspirada en su abuelo Vicente Fernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre en su natal Jalisco. “Estoy preparando dos temas, uno es muy especial porque fue inspirado en mi abuelo. No fue con él físicamente; quisiese, pero no me dejó la vida. Estuvo muy bonito haberme inspirado en él muy a mi manera”, dijo la cantante, de 24 años, a los medios. Agencia Reforma informó que la hija de Alejandro Fernández, quien tiene más de 147 mil oyentes mensuales en Spotify, aseguró que los temas que prepara están más enfocados al pop.

Recientemente se hizo viral en redes sociales un video donde rompe en llanto al interpretar “El Rey” en el Corona Capital Guadalajara, canción que volvió a Chente un icono de la música regional mexicana. “Al final lloré como tres horas seguidas, no me lo podía creer. Cantar todas estas canciones me hizo llorar como niña chiquita. La respuesta de la gente fue increíble”, confesó. En redes también se dio a conocer un clip en el que se muestra que la mansión que perteneció al Potrillo en Puerto Vallarta se encuentra en abandono. “La casa ya no es nuestra, está muy descuidada, es muy triste. La verdad, no sé quién se hace cargo”, aseguró. Archivado como: Nieta de Vicente Fernández