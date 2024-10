Niegan solicitud de clemencia Robert Roberson, condenado a muerte en Texas

El caso de Robert Roberson ha conmocionado a la comunidad legal y defensora de los derechos humanos, ya que su ejecución está programada para el 17 de octubre de 2024.

Lo anterior, a pesar de la abrumadora evidencia de su inocencia. Roberson fue condenado hace más de 20 años por la muerte de su hija Nikki.

Esto, bajo la desacreditada hipótesis del «bebé sacudido», de acuerdo con Innocence Project.

Sin embargo, nuevos informes científicos y médicos señalan que Nikki, quien padecía una enfermedad crónica, murió de neumonía no diagnosticada y no por abuso.

#RobertRoberson is an innocent father with autism who has spent over 20 years on death row in Texas for a crime that never occurred. Even the former lead detective in his case is speaking out in support of his innocence. Find out how you can help: https://t.co/L5ABcjNppX pic.twitter.com/5jslkeQrUS

— Innocence Project (@innocence) October 4, 2024