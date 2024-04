Se niega asistir a la corte esposo y presunto asesino de Franyerlys Zambrano

¿LA MALTRATABA?

«Después de tanto tiempo no sé si hubo agresión. Según la policía no hubo maltrato ni forcejeo, al parecer, fue dormida, pero el motivo no lo sé. Él no ha hablado o la policía no me lo ha dicho», acotó la madre hispana.

En su momento, el Departamento de Policía de Uniontown dijo que la víctima «tenía una herida de bala en una parte vital del cuerpo» y que dentro de la vivienda habían localizado un revólver Magnum .357., presunta arma homicida.

La madre de Franyerlys Nicole asegura que no descansará hasta que el responsable responda por la muerte de su única hija.

Hacerle justicia la mantiene en pie y luchando.