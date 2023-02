Nicole Chávez habla en exclusiva para MundoNow.

Habla por primera vez sobre Liliana Rodríguez, la hija del Puma.

Nicole Chávez habla en exclusiva para MundoNow.

Habla por primera vez sobre Liliana Rodríguez, la hija del Puma.

Nicky pide perdón por sus comentarios polémicos en La Casa de los Famosos. Nicole Chávez Liliana Rodríguez. Nicole Chávez, hija del campeón del boxeo Julio César, fue tachada durante su participación en la tercera edición de 'La Casa de los Famosos' después de presentar una 'mala actitud' en el reality, razón por la que personalidades como Laura Bozzo y Liliana Rodríguez arremetieron en su contra. Ahora, Nicole Chávez comparte totalmente en exclusiva para MundoNow su experiencia dentro de la casa más famosa de la televisión hispana y por si fuera poco, termina dándole una cachetada con guante blanco a Liliana Rodríguez tras hablar sobre la relación que ella mantiene con su familia. Nicole Chávez habla en exclusiva para MundoNow sobre su participación en La Casa de los Famosos Para entrar en contexto recordemos que dentro de su estancia en 'La Casa de los Famosos' hizo un comentario de que ella no necesitaba dinero ni trabajar, que había otras personas que más lo necesitaban, eso provocó que la polémica se desatara saliendo totalmente perjudicada. En exclusiva para MundoNow, la hija de Julio César Chávez se sincera y muestra su arrepentimiento tras haber realizado comentarios fuera de lugar, pero a su vez arremete contra Liliana Rodríguez asegurando que ella no ha dejado en mal a su familia como lo hizo la hija de José Luis Rodríguez 'El Puma'.

La hija de Julio César Chávez habla sobre sus polémicos comentarios en el reality La hija del campeón del boxeo comenzó abordando el tema donde fue tachada como 'niña fifi' tras decir que no necesitaba el dinero, "Nunca me ha costado pedir disculpas, en mi vida cotidiana soy una persona que sabe agachar la cabeza cuando es necesario, pero tampoco puedo dejar que se me siga pisoteando y que solamente quieran que pida disculpas porque la realidad es que se ha malinterpretado mucho de los comentarios que yo dije". "Simplemente las disculpas que debí y que tuve que hacer las pedí dentro de la casa, se las pedí a Paty Navidad… Malamente fui tan sincera y dije que $200 mil dólares no eran suficientes para cambiar quién era, que yo no tenía la necesidad de trabajar porque también es una realidad. Yo sé que a lo mejor cuesta entenderlo, quizá a unas personas les molesta que yo lo diga", afirmó Nicky Chávez tras sus polémicos comentarios.

Nicky Chávez pide perdón por polémicos comentarios que realizó Sin dudarlo pidió disculpas tras sus comentarios dentro de 'La Casa de Los Famosos', "Para mi gente de MundoNow de corazón quisiera pedir unas disculpas si yo pude ofender a alguien con lo que dije allá dentro, al final del día esa es una realidad fuerte a la que nos enfrentamos. Allá dentro el sentimiento sube y luego baja y te arrepientes al momento, no soy una persona mala y espero en mí puedan encontrar algo que se identifiquen, ya sea para lo bueno o para lo malo para también trabajarlo". Por si fuera poco, la hija de Julio César Chávez tocó el controversial tema de Liliana Rodríguez, donde terminó dándole una cachetada con guante blanco, "Ella adentro de la casa fue una persona a la cual todo mundo estaba esperando que explotara porque todos decían que ella es de un temperamento muy explosivo, cosa que ahí adentro no se vio. Las cosas que no me gustaron de ella igual se las dije".

Nicole Chávez habla sobre Liliana Rodríguez y le da cachetada con guante blanco "Por ahí vi que ella dijo que teníamos historias familiares similares, claro que no, no entiendo el punto de comparación. Creo que está mal que se proyecte, también escuché que dijo que yo estaba dejando un mal en el legado de mi padre, yo tengo la fortuna de convivir con mi padre, yo no he dejado en el piso el legado de nadie, ese comentario no me gustó", dijo Nicole Chávez para MundoNow "De ella opino que es una mujer con mucha trayectoria, es triste la situación familiar por la que ella pasó yo no tengo nada que opinar de eso, yo no puedo decir que ella deja en mal o bien el legado de su familia porque a ella la tomo como una persona individual", aseguró Nicky quién recientemente fue eliminada del reality de Telemundo.

