Erika Buenfil comparte pantalla por primera vez con su hijo Nicolás en Telemundo

«Apenas me llegó este interés como hace tres meses de querer meterme a hacer TikToks y a hacer entretenimiento», señaló para ‘La Mesa Caliente’.

«De pequeño no me llamaba mucho la atención (el medio artístico)», dijo el único hijo de la protagonista del melodrama ‘Vencer el pasado’.

Sueños y seguridad en el entretenimiento

Nicolás mostró su seguridad y anhelo por alcanzar el éxito dentro de la industria del entretenimiento en los próximos años.

«¿De aquí a 10 años cómo te ves?», le cuestionó Aylín Mujica. «En el estrellato», fue la respuesta segura que dió Nicolás Buenfil.

Posteriormente, habló sobre los frecuentes comentarios que recibe por parte de algunos internautas que no aprecian su contenido.

«De repente si se sienten feo los comentarios de los haters, a mí si me interesa pues que les caiga bien, que no me vean como una mala persona», dijo.