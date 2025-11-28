Nico Paz no podrá regresar al Real Madrid en enero debido a una cláusula, pero hay una condición importante para su regreso.

El futuro inmediato de Nico Paz parecía apuntar de regreso al Real Madrid, pero la posibilidad quedó descartada tras revelarse un detalle contractual que lo impide.

Según información publicada en España, la cláusula de recompra incluida en su traspaso al Como no puede ejecutarse en enero.

La opción solo está disponible al final de la temporada, lo que frena cualquier movimiento anticipado y desarma los rumores sobre un retorno antes de tiempo del mediocampista argentino.

Nico Paz no volverá al Madrid por esta cláusula

El volante de 21 años se marchó al fútbol italiano por seis millones de euros con un acuerdo que incluyó una serie de repescas progresivas para los próximos años, además del 50% de sus derechos económicos en manos del club blanco.

Aunque el Real Madrid sigue muy atento a su evolución, deberá esperar hasta el verano europeo para decidir si activa la opción de nueve millones pactada para esa ventana.

El fenómeno del Como que domina estadísticas en Italia

Mientras se aclara su situación contractual, Nico Paz vive un momento excepcional en la Serie A. Con cinco goles, es uno de los máximos artilleros del campeonato italiano, compartiendo la cima con Christian Pulisic, Hakan Çalhanoglu y Riccardo Orsolini.

Paralelamente, lidera la tabla de asistencias con cuatro pases de gol, una muestra de su capacidad para desequilibrar desde sectores interiores.

El impacto del argentino no queda reducido a cifras de ataque. Se ubica entre los tres mejores del torneo en remates, remates al arco, regates exitosos, pases progresivos y faltas recibidas.

Además, figura segundo en entradas y pases clave, lo que demuestra la influencia que ejerce en la estructura del Como. Su temporada lo ha convertido en la revelación del fútbol italiano y en un objetivo de clubes como Inter de Milán y Tottenham, que ya hicieron sondeos.

El desafío del equipo para retenerlo

Desde la dirigencia del Como asumen que será difícil mantenerlo más allá de esta temporada. Mirwan Suwarso, presidente del club, admitió que no hay margen para cambiar los términos establecidos con el Real Madrid.

La directiva, consciente del potencial del argentino, se propone disfrutar su rendimiento mientras dure su estadía.

En paralelo, figuras como Cesc Fàbregas han destacado su capacidad técnica y la facilidad con la que desequilibra.

En Madrid, consideran que sería un complemento ideal para la plantilla de Xabi Alonso, donde conviven mediocampistas como Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham y Güler. Con su explosión en Italia y el interés de grandes equipos europeos, la próxima ventana veraniega se perfila como decisiva para su futuro.

