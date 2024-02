Nicki Nicole confirma infidelidad de ‘Peso Pluma’: «Me enteré de la misma forma que ustedes»

Nicki Nicole confirma infidelidad.

Video viral desencadena escándalo.

Redes sociales reaccionan con sorpresa.

Muchos dicen que lo que empieza mal, termina mal, y es así como se define la situación trágica amorosa entre dos cantantes del momento, Nicki Nicole y la Doble ‘P’.

La cantante argentina Nicki Nicole ha confirmado la infidelidad de su pareja, el reconocido cantante de corridos tumbados Peso Pluma, según lo que se lee.

Fue en una declaración explosiva hecha a través de su cuenta oficial de Instagram, que Nicki ha roto el silencio que rodeaba los rumores sobre la fidelidad de Peso Pluma.

En una historia reciente en Instagram, la famosa escribió: «El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta, lo que se respeta, se cuida», se lee.

«Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy». Con estas palabras, la cantante argentina parece confirmar lo que para muchos, es una ruptura.

La bomba estalló luego de que circulara un video en redes sociales donde se ve a Peso Pluma acompañado de una misteriosa mujer, tomados de la mano, saliendo de un lujoso casino.

Aunque no se ha especificado la fecha exacta del video, se presume que fue después del Super Bowl en Las Vegas, Nevada.