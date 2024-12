Nick Hernández revela cuáles fueron las causas de los problemas matrimoniales con Carolina Sandoval

Carolina Sandoval acusa filtraciones de su exesposo.

Nick Hernández denuncia excesos económicos de “La Venenosa”.

Opinión pública dividida tras el escándalo.

La separación de Carolina Sandoval, conocida como “La Veneno”, y su esposo Nick Hernández ha desatado una oleada de controversia mediática.

Lo que comenzó como un intento de manejar el divorcio en privado se ha convertido en un verdadero espectáculo público.

Carolina ha señalado que no es responsable del “circo mediático” que rodea su separación y ha insinuado que muchas de las filtraciones sobre su vida privada provienen de su exesposo.

Estas declaraciones han encendido aún más el conflicto, especialmente porque Sandoval asegura que buscaba resolver el divorcio lejos de los reflectores.

Nick Hernández da a conocer los problemas con Carolina Sandoval

Por su parte, Nick Hernández no se quedó atrás y publicó un video con duras acusaciones hacia Sandoval. Según él, los problemas matrimoniales surgieron por los excesos económicos de la venezolana.

Hernández detalló que estos incluían ropa, accesorios de lujo, vehículos innecesarios y remodelaciones costosas de una casa que no requería grandes cambios.

«Yo la amo y la quiero mucho, pero las finanzas ahogan esta relación porque tú no puedes demostrar cosa que tú no eres, tú no puedes demostrar que tú eres millonaria», dijo Nick.

El empresario afirmó que intentó persuadir a Carolina de llevar una vida más austera, pero sus esfuerzos no dieron resultado.