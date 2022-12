Nick Cannon fue hospitalizado por neumonía

El rapero manda mensaje desde el hospital

“Me prometí a mí mismo que nunca volvería a este lugar”

Nick Cannon hospitalizado. El famoso presentador Nick Cannon ha revelado en sus redes sociales que actualmente se encuentra hospitalizado por una condición aterradora en medio de problemas de salud en curso. Por lo que generó gran preocupación por parte de sus seguidores que enviaron mensajes de apoyo al rapero.

Cabe mencionar que el presentador y comediante de “The Masked Singer”, publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram, que lo muestran conectado a máquinas en una cama de hospital , detallando su condición en el pie de foto. En la descripción aseguró que se encuentra bien.

Nick Cannon aparece hospitalizado

Nick Cannon, de 42 años, escribió: “Está bien, supongo que no soy Superman… Me prometí a mí mismo que nunca volvería a este lugar…Pero esta es una gran lección para cuidar de USTED o USTED no podrá cuidar de los demás. Sin embargo, no tropieces, no necesito buenos deseos ni oraciones, solo un descanso sólido y volveré al viaje para volverme más fuerte que nunca. Es solo neumonía, nada que no pueda manejar”.

El futuro padre de 12 hijos continuó diciendo: “Lo loco es que anoche estábamos sacudiendo a una multitud agotada en el Madison Square Garden frente a miles de fanáticos. Ahora estoy solo en una pequeña habitación de hospital. ¡Definitivamente la vida es una montaña rusa!”, y finalizó con un hashtag “#LupusWarrior”.