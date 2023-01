“Deseo absolutamente lo peor para él”

“Deseo absolutamente lo peor para él, eso es todo”, dijo Ana Mosqueda, hermana de Gustavo, en la audiencia. Este jueves, Villarini fue sentenciado a 40 años en el Departamento Correccional con cuatro años de libertad condicional.

“Solo le dieron 40 años, ¿en serio? Eso es solo una bofetada en la cara, esto no es justicia. Lo siento pero esto no es justicia”, dijo Blanca. Según el Departamento de Policía de Brighton, su política es no perseguir un automóvil por delitos contra la propiedad o delitos no violentos.