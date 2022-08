El obispo, una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega, citó a Jesucristo en un pasaje bíblico sobre el perdón y dijo que “si el enemigo me ofende, debo perdonarlo setenta veces siete”. Luego instó a sus fieles a no guardar rencor y “vencer el mal con la fuerza del bien”. Desde hace ocho días la policía mantiene acordonada una amplia zona en torno a la curia de Matagalpa, 130 kilómetros al norte de la capital, para impedir la salida de Álvarez y su grupo mientras avanza una investigación que las autoridades abrieron en su contra por el supuesto delito de incitar al odio y la violencia. Archivado como: Nicaragua Daniel Ortega

Nicaragua Daniel Ortega: ¿QUÉ DICEN SOBRE LA CENSURA?

Ante la censura, el periodista y propietario de NGTV, Carlos José Suárez Jaime, dijo en un video compartido en redes sociales: “Fui visitado por la gerente de Telecable de Nueva Guinea, para comunicarme, de manera verbal, que la empresa había recibido una circular, una orden de Telcor, para que sacara del aire la señal de Canal 3 de la red de Telecable Nueva Guinea”.

Y agregó lo siguiente: ""No pude despedirme de ustedes a través de las pantallas de televisión, porque cuando a mí me avisaron ya estaba fuera del aire. Solicité que me hicieran saber esa disposición por medio de un escrito, el cual ya me confirmaron, que no lo van a hacer. Canal 3 desaparece de las pantallas de la red de Telecable Nueva Guinea".