NFL permitirá que jugadores participen en flag football en Los Ángeles 2028

Roger Goodell, comisionado de la NFL, anunció que los dueños de los 32 equipos aprobaron la participación de sus jugadores en la selección de flag football de EE.UU. para Los Ángeles 2028.

Es la primera vez que la NFL permitirá que hasta un jugador por equipo compita en la modalidad olímpica de fútbol bandera, lo que dará mayor visibilidad al deporte y a los atletas.

OFFICIAL: NFL players will be allowed to compete in Flag Football at the LA28 Olympic Games pic.twitter.com/Ki4ryK2FtY

— NFL (@NFL) May 20, 2025