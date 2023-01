La liga podría enfrentar consecuencias tras el incidente del jugador Damar Hamlin

Jugador de los Buffalo Bills colapsó en pleno partido tras sufrir ataque al corazón

El vicepresidente ejecutivo de la NFL da sus primeras declaraciones

NFL Damar Hamlin: El jugador de los Buffalo Bills Damar Hamlin, sufrió un colapso en pleno partido, esto sucedió cuando derribó a un jugador de Cincinnati Tee Higgins. La superestrella de la NFL sufrió un paro cardiaco y cayó al suelo sin tener respuesta alguna, muchos pensaron que había sido el fin del jugador.

Sin embargo, ahora es la NFL quien podría afrontar las consecuencias debido a que, según los informes, pasaron aproximadamente 5 minutos desde que Hamlin colapsó al suelo y el partido aún no se suspendía. A la liga, le tomó bastante tiempo tomar cartas en el asunto y ahora ha respondido sobre estas acusaciones.

Culpan a NFL de no haber suspendido inmediatamente el partido

De acuerdo con reportes de The New York Post, fue a través de ESPN quienes dieron los informes de que la liga no reaccionó de forma rápida ante el colapso en el campo de Damar Hamlin, pues el partido se estaba prolongando y no se detuvo de inmediato.

El partido acabó por suspenderse, sin embargo la fuente antes mencionada indicó que el juego no terminó de forma inmediata, si no que pasaron 5 minutos para que la liga indicara que el partido no continuaría, a pesar de que la vida de un jugador estaba en peligro en ese momento y ahora. Archivado como: NFL Damar Hamlin