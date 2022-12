Empleados del New York Times hacen huelga de 24 horas

Más de mil periodistas abandonaron sus puestos de trabajo por un día

Se manifestaron afuera del edificio del New York Times El jueves 8 de diciembre ,empleados del New York Times decidieron llevar acabo una huelga de 24 horas en la que se encontraban reporteros, fotógrafos, editores, entre otros debido a la inconformidad por negociaciones contractuales del afamado diario estadounidense. Las negociaciones se vieron interrumpidas la noche del miércoles, lo que llevó a los más de mil empleados inconformes a manifestarse abandonando sus puestos de trabajo por 24 horas situándose afuera de las oficinas de éste, de acuerdo con lo publicado por AP. Trabajadores del New York Times hacen huelga de 24 horas Sin personal en sus oficinas que sacara adelante al periódico, el Times tuvo que apoyarse completamente en personal no sindicalizado y extranjero para poder llevar su contenido a los millones de suscriptores que tiene alrededor del globo, según The Associated Press. La huelga se daría por terminada el viernes a las 00:01, esperando tener respuesta a las negociaciones contractuales que se han alargado por meses siendo este el mayor conflicto dentro de lo laboral que se ha presentado en 40 años en el periódico. Archivado como: The New York Times se va a huelga de 24 horas.

El sindicato decidió llevar acabo la huelga de 24 horas. Debido a que las partes involucradas no llegaron a un acuerdo en las negociaciones que se vieron interrumpidas en la noche del miércoles, el sindicato NewsGuild de Nueva York dio inició a la huelga de cese de actividades por 24 horas, informó The Associated Press. Los trabajadores cuentan actualmente con un contrato colectivo que expiró en marzo del año pasado, por lo que el sindicato acusó al Times de solo alargar la situación, las partes involucradas no están cerca de coincidir en temas salariales, políticas de trabajo remoto y el sistema de evaluación de desempeño.

Periodistas realizan huelga afuera del New York Times. La periodista de investigación Nikole Hannah dijo no estar molesta, sino decepcionada, “No deberías tener que pasar apuros económicos para trabajar en un lugar como The New York Times, sea cual sea tu puesto” declaró la ganadora del Pulitzer, según AP. Por otro lado, Stacy Cowley, principal negociadora del sindicato, declaró sobre como el paro dejó vaciós muchos de los equipos de redacción. Miembros de redacción de noticias en directo, encargados de cubrir las noticias de ultima hora que se publican de manera digital, también se encontraban en la manifestación.

La negociación en el New York Times no ha terminado. Joe Kahn, editor ejecutivo de The New York Times, acorde a la noticia publicada por el mismo periódico, se mostró decepcionado por la decisión del sindicato de llevar las cosas a una huelga cuando las negociaciones no se encuentran en un punto muerto. Mientras tanto el sindicato argumenta que los empleados de la empresa merecen un mejor pago por ser parte del éxito que es de The New York Times en el medio. Archivado como: The New York Times se va a huelga de 24 horas.

