Intensa nevada en Canadá deja a miles sin electricidad

Nevada paraliza Quebec completamente

375 mil viviendas sin luz

Escuelas cerradas por tormenta

Segun informa la agencia EFE, Una tormenta invernal cubrió la provincia de Quebec con hasta 35 centímetros de nieve, dejando sin electricidad a más de 375,000 hogares y obligando al cierre de escuelas.

El fenómeno, inusualmente severo para esta época del año, paralizó gran parte del territorio canadiense y generó serios problemas de movilidad.

La nevada comenzó la noche del lunes y se extendió durante toda la madrugada del martes.

El Servicio Meteorológico de Canadá confirmó que la intensidad se debió a la alta humedad en el ambiente, lo que provocó copos más densos y pesados.

Impacto de la tormenta en el sistema eléctrico

Hydro-Quebec, la empresa encargada del suministro eléctrico, explicó que la acumulación de nieve en ramas y líneas de transmisión generó numerosas interrupciones.

El peso de los árboles cargados de nieve provocó caídas sobre el tendido eléctrico, dejando a miles de familias sin luz.

A lo largo de la mañana, la compañía desplegó cuadrillas de reparación, pero advirtió que los trabajos podrían extenderse por varios días.

Las autoridades de Quebec decidieron suspender las clases en numerosas escuelas para evitar riesgos en el transporte estudiantil.