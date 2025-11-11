Intensa nevada en Canadá deja a miles sin electricidad
Publicado el 11/11/2025 a las 18:02
- Nevada paraliza Quebec completamente
- 375 mil viviendas sin luz
- Escuelas cerradas por tormenta
Segun informa la agencia EFE, Una tormenta invernal cubrió la provincia de Quebec con hasta 35 centímetros de nieve, dejando sin electricidad a más de 375,000 hogares y obligando al cierre de escuelas.
El fenómeno, inusualmente severo para esta época del año, paralizó gran parte del territorio canadiense y generó serios problemas de movilidad.
La nevada comenzó la noche del lunes y se extendió durante toda la madrugada del martes.
El Servicio Meteorológico de Canadá confirmó que la intensidad se debió a la alta humedad en el ambiente, lo que provocó copos más densos y pesados.
Impacto de la tormenta en el sistema eléctrico
Una intensa tormenta invernal cubrió de nieve buena parte del este de Canadá, dejando a centenares de miles de viviendas sin electricidad en la provincia de Quebechttps://t.co/DOBfqSz4Mf
— La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 11, 2025
Hydro-Quebec, la empresa encargada del suministro eléctrico, explicó que la acumulación de nieve en ramas y líneas de transmisión generó numerosas interrupciones.
El peso de los árboles cargados de nieve provocó caídas sobre el tendido eléctrico, dejando a miles de familias sin luz.
A lo largo de la mañana, la compañía desplegó cuadrillas de reparación, pero advirtió que los trabajos podrían extenderse por varios días.
Las autoridades de Quebec decidieron suspender las clases en numerosas escuelas para evitar riesgos en el transporte estudiantil.
Nevada en Quebec afecta escuelas y transporte
El gobierno provincial pidió a la población evitar los desplazamientos no esenciales y mantenerse informada sobre las alertas meteorológicas.
El Servicio Meteorológico de Canadá indicó que la tormenta podría continuar afectando áreas como Montreal, la ciudad más poblada de la provincia.
En Montreal, las calles amanecieron cubiertas por un espeso manto blanco.
Los equipos de limpieza trabajaron sin descanso para despejar las principales avenidas, pero el tránsito se mantuvo lento durante toda la jornada.
Efectos en otras provincias canadienses
En la vecina provincia de Ontario, también se registraron fuertes nevadas.
Aunque no se reportaron interrupciones eléctricas significativas, sí hubo cancelaciones de vuelos en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto.
El fenómeno meteorológico se suma a una serie de tormentas tempranas que han afectado al este de Canadá en las últimas semanas.
Los expertos advierten que el invierno podría ser más riguroso de lo habitual.
Canadá refuerza medidas ante clima extremo
Los municipios han activado planes de emergencia y reforzado los equipos de mantenimiento de carreteras para enfrentar nuevos episodios.
Los residentes de Quebec recuerdan el apagón masivo de abril de 2023.
Aunque la actual situación no alcanza esa magnitud, las autoridades temen sobrecarga del sistema eléctrico.
Hydro-Quebec aseguró que ha reforzado su infraestructura desde entonces.
Perspectivas tras la nevada en Quebec
El Servicio Meteorológico prevé que las precipitaciones continúen hasta el miércoles.
Los meteorólogos advierten que el viento podría aumentar la sensación de frío.
Las autoridades recomiendan mantenerse resguardados y evitar carreteras cubiertas de hielo.
El episodio refuerza la necesidad de adaptar la infraestructura ante fenómenos climáticos impredecibles.