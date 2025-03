Nestlé USA retira productos congelados Lean Cuisine y Stouffer’s.

Nestlé USA ha emitido un retiro voluntario de cuatro productos congelados de sus marcas Lean Cuisine y Stouffer’s debido a la posible presencia de material extraño en los alimentos.

La compañía informó en un comunicado que ciertos lotes de estos productos podrían contener partículas similares a la madera.

Lo que representa un riesgo potencial para los consumidores.

El retiro aplica únicamente a productos específicos que fueron manufacturados entre agosto de 2024 y marzo de 2025.

