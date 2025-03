Nelson Américo Soto González, tiktoker venezolano, es detenido por ICE en Ohio

Hasta el momento, las autoridades migratorias no han emitido un pronunciamiento oficial sobre su situación legal ni han detallado los cargos, si los hay, en su contra.

El venezolano no fue detenido solo, ya que se confirmó que junto a él hay otros cuatro ciudadanos de la misma nacionalidad bajo custodia.

La detención ocurrió en el estado de Ohio, aunque las autoridades no han revelado los motivos exactos que llevaron a su arresto.

«Y bueno, yo realmente no sé que fue lo que pasó con este señor o cómo terminó en esta situación, pero evidentemente parece que eso que decía que era ciudadano estadounidense era falso», dijo.

«Aunque yo no me alegro por su detención y su posible deportación, sí creo que su caso demuestra porque uno siempre debería de ser humilde y no escupir hacia arriba», mencionó.

«Porque este señor se la pasaba insultando, provocando y humillando a los demás y solo vean cómo terminó», añadió el influencer hispano.

El arresto del influencer pone nuevamente sobre la mesa el tema de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y los procesos que enfrentan ante el ICE.