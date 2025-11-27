Fernando Gago deja de ser técnico del Necaxa tras fracaso en el Apertura 2025
Publicado el 11/27/2025 a las 00:12
El Club Necaxa anunció oficialmente la salida de Fernando Gago como director técnico tras no lograr la clasificación al repechaje del Apertura 2025. El equipo terminó en la posición 13 con solo 17 puntos en 17 jornadas.
Gago asumió en junio, tras la salida de Nicolás Larcamón, pero su gestión no dio resultados:
4 victorias
5 empates
8 derrotas
El equipo se quedó fuera de la fase final por tercer torneo consecutivo.
Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución.
La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo.
— Club Necaxa (@ClubNecaxa) November 26, 2025
Un técnico marcado por la polémica
Su llegada fue cuestionada tras su abrupta salida de Chivas en octubre de 2024 y su breve paso por Boca Juniors, donde registró 17 triunfos, 5 empates y 8 derrotas, cayendo en su último clásico ante River Plate.
Martín Varini, el principal candidato
El uruguayo Martín Varini, actual DT de FC Juárez, suena con fuerza tras llevar a los Bravos a los cuartos de final del Apertura.
“Mi cabeza está en Juárez. Cuando termine el torneo, evaluaremos”, dijo recientemente.
