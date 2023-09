Ncuti Gatwa sale del clóset: Conoce todo sobre la sexualidad del actor

Formó parte del elenco de Barbie

Ncuti Gatwa formó parte del elenco de la exitosa nueva entrega del filme «Barbie», protagonizada por Ryan Gosling y Margot Robbie.

Gatwa interpretó a uno de los populares Ken en la historia que se centró en el impacto de Barbie en una sociedad liderada por hombres.

En su entrevista con la revista ELLE UK, el actor recordó lo que significó para él trabajar con Gosling (Ken principal de la historia).

«Estaba hablando con Greta [Gerwig], me di la vuelta y Ryan Gosling me estaba mirando y sus ojos eran tan azules que simplemente… me caí», recordó en la entrevista.