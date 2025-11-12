NBA anuncia cambio histórico para el All Star Game 2026

La NBA presentó oficialmente un nuevo formato para el Juego de las Estrellas 2026, que busca revitalizar uno de los eventos más emblemáticos del baloncesto mundial.

Bajo el nombre “Estados Unidos contra el Resto del Mundo”, el espectáculo se transformará por completo con tres equipos, reglas renovadas y un enfoque global.

Un formato histórico: tres equipos en competencia

A partir de febrero de 2026, el All Star Game dejará atrás su tradicional estructura de dos equipos para dar paso a un torneo con tres plantillas de ocho jugadores:

Dos equipos estadounidenses, conformados por los mejores talentos locales.

Un equipo internacional, que reunirá a las estrellas extranjeras más destacadas de la liga.

El nuevo formato fue diseñado para aumentar la intensidad y la competitividad, tras años de críticas por la falta de esfuerzo y ritmo en el evento.

El torneo se disputará el domingo 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles, casa de los LA Clippers, e incluirá cuatro partidos de 12 minutos en total, en formato round robin.

Los dos mejores equipos tras la fase preliminar disputarán el partido por el campeonato.

En caso de triple empate (1–1), la clasificación se definirá por diferencia de puntos.