NBA anuncia cambio histórico para el All Star Game 2026
Publicado el 12/11/2025 a las 08:52
Bajo el nombre “Estados Unidos contra el Resto del Mundo”, el espectáculo se transformará por completo con tres equipos, reglas renovadas y un enfoque global.
Un formato histórico: tres equipos en competencia
A partir de febrero de 2026, el All Star Game dejará atrás su tradicional estructura de dos equipos para dar paso a un torneo con tres plantillas de ocho jugadores:
- Dos equipos estadounidenses, conformados por los mejores talentos locales.
- Un equipo internacional, que reunirá a las estrellas extranjeras más destacadas de la liga.
El nuevo formato fue diseñado para aumentar la intensidad y la competitividad, tras años de críticas por la falta de esfuerzo y ritmo en el evento.
El torneo se disputará el domingo 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Ángeles, casa de los LA Clippers, e incluirá cuatro partidos de 12 minutos en total, en formato round robin.
Los dos mejores equipos tras la fase preliminar disputarán el partido por el campeonato.
En caso de triple empate (1–1), la clasificación se definirá por diferencia de puntos.
Nueva forma de selección: sin posiciones y con balance entre nacionalidades
Los 24 jugadores seguirán siendo elegidos a través de la votación conjunta entre aficionados, medios y jugadores, mientras que los entrenadores designarán a las reservas.
No obstante, ya no habrá requisitos de posición: los cinco jugadores con más votos serán titulares sin importar si son bases, aleros o pívots.
Si la votación no arroja una distribución de 16 estadounidenses y 8 internacionales, el comisionado Adam Silver podrá nombrar jugadores adicionales para equilibrar los equipos.
Por ejemplo:
- Si resultan 14 estadounidenses y 10 internacionales, se agregarán 2 jugadores estadounidenses.
- Si hay 18 estadounidenses y 6 internacionales, se añadirán 2 internacionales más.
Este ajuste busca garantizar una competencia justa y representativa, alineada con el crecimiento global del baloncesto profesional.
Un espectáculo global y televisivo
La transmisión del evento marcará también una nueva etapa: NBC y Peacock asumirán la cobertura televisiva del All Star Weekend, rompiendo con la larga hegemonía de TNT.
El horario también cambiará, iniciando a las 5:00 p.m. ET (2:00 p.m. PT), justo después de un partido del equipo olímpico de hockey de Estados Unidos, aprovechando la integración de la programación con los Juegos Olímpicos de Invierno.
“Queremos un formato más competitivo, emocionante y global, que represente lo que la NBA es hoy: una liga verdaderamente internacional”, declaró Adam Silver en el anuncio oficial.
Los Ángeles, epicentro del nuevo All Star Weekend
El All Star Weekend 2026 se celebrará en el Intuit Dome de Los Ángeles, una de las arenas más modernas del mundo, inaugurada recientemente por los LA Clippers.
El evento comenzará el viernes 13 de febrero, con las tradicionales competencias de habilidades, triples y clavadas, además de la participación de jóvenes talentos internacionales en el Rising Stars Challenge.
El cambio busca dar nueva vida al fin de semana de las estrellas, al combinar espectáculo, rivalidad y la narrativa del baloncesto global contra el estadounidense, una tendencia que ya domina la NBA con figuras internacionales como Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić y Victor Wembanyama.
