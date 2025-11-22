Nawat Itsaragrisil reacciona al triunfo de Fátima Bosch desata nueva ola de polémica
Publicado el 11/21/2025 a las 23:27
- Triunfo de Fátima Bosch
- Nawat Itsaragrisil reacciona
- Tensión persiste tras certamen
El desenlace de Miss Universo volvió a encender las redes luego de la reacción pública de Nawat Itsaragrisil tras la victoria de la mexicana Fátima Bosch.
La coronación de la tabasqueña se convirtió en uno de los momentos más comentados debido a las tensiones previas entre ella y el empresario tailandés.
El certamen estuvo marcado desde el inicio por controversias, confrontaciones y declaraciones que mantuvieron dividido al público internacional.
Ahora, la postura de Nawat tras conocer los resultados vuelve a generar debate.
La respuesta del empresario tras la coronación
Al confirmarse el triunfo de Bosch, Nawat compartió un breve y enigmático mensaje en redes sociales.
“Diez millones de palabras no se pueden decir”, escribió, sin mencionar nombres pero insinuando inconformidad por el desenlace.
Minutos más tarde, añadió otra frase: “He hecho lo mejor que pude al máximo”, interpretada como una referencia al desempeño de la representante tailandesa.
Su país quedó en segundo lugar, pese a ser una de las favoritas del certamen.
Un historial tenso con la mexicana
Nawat se volvió tendencia meses antes por su trato hacia Bosch durante actividades previas al concurso.
El empresario protagonizó un incidente que derivó en una disculpa pública general, aunque nunca dirigida directamente a la mexicana.
Fátima respondió en su momento asegurando que no permitiría faltas de respeto a su dignidad, lo que obtuvo amplio respaldo del público latinoamericano.
Con su victoria, muchos usuarios consideraron que la reacción de Nawat fue un reflejo de la tensión aún existente.
¿Quién es Nawat Itsaragrisil?
Nawat es una figura influyente en la industria de los concursos de belleza a nivel mundial.
Fundó Miss Grand International en 2013 y convirtió el proyecto en uno de los certámenes más importantes de Asia.
También ha dirigido franquicias nacionales de Miss Universo en Tailandia y ocupó cargos ejecutivos dentro de la organización.
Su trayectoria incluye trabajo televisivo como presentador, productor y directivo en canales importantes de su país.
Su rol en Miss Universo 2025 y la controversia con Bosch
El empresario estuvo envuelto en polémica cuando la Organización Miss Universo anunció medidas legales en su contra.
Tras su confrontación con Bosch, la MUO suspendió su participación en funciones oficiales del certamen de 2025. A pesar de ello, Nawat continuó siendo una figura activa en redes sociales durante la competencia.
Su postura posterior al triunfo de la mexicana reavivó críticas hacia su conducta y su influencia en la organización. El triunfo de Fátima Bosch marca un capítulo clave en el historial reciente de Miss Universo.
Mientras la mexicana celebra su coronación, la reacción de Nawat mantiene vivo el debate sobre el papel de los directivos en la industria. La controversia promete prolongarse, especialmente entre seguidores de ambos países.
El certamen concluyó, pero las repercusiones continúan resonando a nivel internacional, según ‘Milenio‘.