Nawat Itsaragrisil reacciona al triunfo de Fátima Bosch desata nueva ola de polémica

Triunfo de Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil reacciona

Tensión persiste tras certamen

El desenlace de Miss Universo volvió a encender las redes luego de la reacción pública de Nawat Itsaragrisil tras la victoria de la mexicana Fátima Bosch.

La coronación de la tabasqueña se convirtió en uno de los momentos más comentados debido a las tensiones previas entre ella y el empresario tailandés.

El certamen estuvo marcado desde el inicio por controversias, confrontaciones y declaraciones que mantuvieron dividido al público internacional.

Ahora, la postura de Nawat tras conocer los resultados vuelve a generar debate.

La respuesta del empresario tras la coronación

Al confirmarse el triunfo de Bosch, Nawat compartió un breve y enigmático mensaje en redes sociales.

“Diez millones de palabras no se pueden decir”, escribió, sin mencionar nombres pero insinuando inconformidad por el desenlace.

Minutos más tarde, añadió otra frase: “He hecho lo mejor que pude al máximo”, interpretada como una referencia al desempeño de la representante tailandesa.

Su país quedó en segundo lugar, pese a ser una de las favoritas del certamen.