Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por difamación tras ganar Miss Universo
Publicado el 12/03/2025 a las 14:41
- Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch
- Acusaciones de difamación públicas
- Crece tensión en certamen
La polémica que rodea a Miss Universe 2025 escaló de manera dramática después de que Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74.ª edición, presentara una denuncia penal contra Fátima Bosch por presunta difamación.
Dicha acción legal fue anunciada públicamente a través de la cuenta oficial de Facebook de Miss Universe Tailandia, donde se detalló que el empresario inició procedimientos formales en Tailandia.
El comunicado también buscó aclarar la controversia generada el 4 de noviembre, cuando circularon versiones que aseguraban que Nawat había insultado a la ahora Miss Universo.
“Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz”, indicó la organización tailandesa.
El origen del conflicto y la postura de Nawat
De acuerdo con el comunicado, la frase pronunciada por el presidente del comité fue: “Si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización”.
La versión oficial señala que, tras esa conversación, Bosch habría salido de la sala para hacer una declaración pública que, según Nawat, no correspondía a los hechos.
El documento asegura que “inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios, afirmando públicamente lo contrario”, lo que detonó la crisis mediática que acompaña al certamen desde semanas atrás.
La organización también sostiene que la mexicana no rectificó sus dichos: “Incluso después de enterarse de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil”.
Acusaciones reiteradas y una demanda formal en Tailandia
El comunicado asegura que Bosch continuó mencionando el incidente en entrevistas posteriores, algo que Nawat considera como una estrategia para justificar su desenvolvimiento en la competencia.
“Continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio personal y para justificarse durante la competencia”, señala el mensaje difundido por Miss Universe Tailandia.
Según la organización, la final del concurso no detuvo el conflicto, pues afirman que “tras ser coronada, Fátima ha continuado dando entrevistas en donde se tergiversa el incidente y difaman repetidamente al Sr. Nawat”.
La escalada del conflicto culminó el 12 de noviembre de 2025, cuando Nawat Itsaragrisil presentó de manera formal una denuncia penal contra Fátima Bosch Fernández en territorio tailandés.
Advertencias a los medios y tensión en el certamen
El comunicado agrega que, ante la posibilidad de más declaraciones que consideren difamatorias, “se emprenderán las acciones legales pertinentes con todo el rigor de la ley”.
Además, se hizo un llamado directo a la prensa internacional: “Se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas”, advirtieron, señalando que, de no hacerlo, también podrían enfrentar acciones legales “por ser cómplices de la difamación”.
La publicación realizada el 3 de diciembre en Facebook incluyó imágenes de la demanda interpuesta ante las autoridades tailandesas.
Hasta el cierre de esta edición, ni Miss Universe Organization ni Fátima Bosch han emitido declaraciones oficiales sobre el caso, lo que mantiene en incertidumbre el manejo institucional del certamen, según ‘Milenio‘.