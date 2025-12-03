Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por difamación tras ganar Miss Universo

Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch

Acusaciones de difamación públicas

Crece tensión en certamen

La polémica que rodea a Miss Universe 2025 escaló de manera dramática después de que Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74.ª edición, presentara una denuncia penal contra Fátima Bosch por presunta difamación.

Dicha acción legal fue anunciada públicamente a través de la cuenta oficial de Facebook de Miss Universe Tailandia, donde se detalló que el empresario inició procedimientos formales en Tailandia.

El comunicado también buscó aclarar la controversia generada el 4 de noviembre, cuando circularon versiones que aseguraban que Nawat había insultado a la ahora Miss Universo.

“Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz”, indicó la organización tailandesa.

El origen del conflicto y la postura de Nawat

De acuerdo con el comunicado, la frase pronunciada por el presidente del comité fue: “Si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización”.

La versión oficial señala que, tras esa conversación, Bosch habría salido de la sala para hacer una declaración pública que, según Nawat, no correspondía a los hechos.

El documento asegura que “inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios, afirmando públicamente lo contrario”, lo que detonó la crisis mediática que acompaña al certamen desde semanas atrás.

La organización también sostiene que la mexicana no rectificó sus dichos: “Incluso después de enterarse de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil”.