Captan pesebre con mensaje sobre ICE y genera controversia en iglesia de Massachusetts

Una exhibición de la Natividad en la Parroquia Santa Susana, en Dedham, Massachusetts, desató un intenso debate comunitario.

La escena tradicional fue reemplazada por un cartel que dice “ICE estuvo aquí”, lo que generó reacciones encontradas entre feligreses y visitantes.

Debajo del mensaje principal, otro aviso señala que “la sagrada familia está a salvo en nuestra iglesia” y anima a las personas a llamar a un número si observan agentes de inmigración.

El reverendo Stephen Josoma, creador del montaje, explicó que su intención es hacer que la comunidad piense en el trato hacia los inmigrantes durante la temporada navideña.

Exhibición de Natividad con mensaje sobre ICE

Señaló que el objetivo es llamar la atención sobre quienes necesitan protección y apoyo, según WCVB.

El sacerdote ha recurrido en años anteriores a la misma Natividad para abordar distintos temas sociales.

Ha utilizado la escena para referirse al cambio climático y al control de armas.

En 2018, incluso colocó al Niño Jesús en una jaula para simbolizar las discusiones nacionales sobre inmigración y detención de menores.