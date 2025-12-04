Captan pesebre con mensaje sobre ICE y genera controversia en iglesia de Massachusetts
Publicado el 12/04/2025 a las 16:10
- Pesebre con mensaje migratorio
- Debate por escena navideña
- Críticas a intervención religiosa
Una exhibición de la Natividad en la Parroquia Santa Susana, en Dedham, Massachusetts, desató un intenso debate comunitario.
La escena tradicional fue reemplazada por un cartel que dice “ICE estuvo aquí”, lo que generó reacciones encontradas entre feligreses y visitantes.
Debajo del mensaje principal, otro aviso señala que “la sagrada familia está a salvo en nuestra iglesia” y anima a las personas a llamar a un número si observan agentes de inmigración.
El reverendo Stephen Josoma, creador del montaje, explicó que su intención es hacer que la comunidad piense en el trato hacia los inmigrantes durante la temporada navideña.
Exhibición de Natividad con mensaje sobre ICE
‘ICE was here’: Dedham church’s Nativity scene protests immigration crackdownhttps://t.co/cJzRj5jrNE pic.twitter.com/uM2VpfLtSQ
— Boston.com (@BostonDotCom) December 3, 2025
Señaló que el objetivo es llamar la atención sobre quienes necesitan protección y apoyo, según WCVB.
El sacerdote ha recurrido en años anteriores a la misma Natividad para abordar distintos temas sociales.
TE PUEDE INTERESAR: Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans antes de Navidad en medio del operativo migratorio ‘Catahoula Crunch’
Ha utilizado la escena para referirse al cambio climático y al control de armas.
En 2018, incluso colocó al Niño Jesús en una jaula para simbolizar las discusiones nacionales sobre inmigración y detención de menores.
Críticas por el enfoque del pesebre
“I think it’s very offensive.”
Catholic activist slams Massachusetts church’s Nativity scene for featuring an empty manger and an “ICE was here” sign as «politicizing Christmas.»https://t.co/FEFyD4xeIt
— Fox News (@FoxNews) December 3, 2025
La intervención generó críticas de parte de organizaciones y miembros de la comunidad.
CJ Doyle, representante de la Liga de Acción Católica, afirmó que la exhibición desvía la atención del mensaje religioso central de la Navidad.
Sostuvo que la escena debería enfocarse exclusivamente en el significado espiritual de la festividad.
Doyle expresó que espera que la Arquidiócesis intervenga ante lo que considera un uso inapropiado del pesebre.
Para algunos fieles, la Natividad no debe incluir mensajes que interpreten como declaraciones políticas.
El cambio de la tradicional imagen por mensajes relacionados con ICE ha sido especialmente polémico.
La intención de un llamado a la compasión
El reverendo Josoma insistió en que su propósito no es generar división sino invitar a la reflexión.
Considera que la temporada navideña es un momento adecuado para examinar cómo se trata a las personas vulnerables.
Señaló que espera que el mensaje contribuya a fomentar mayor compasión entre los miembros de la comunidad.
El sacerdote indicó que la discusión sobre si un pesebre debe incluir un mensaje social continuará.
La controversia ha puesto en evidencia las diferentes perspectivas sobre la presencia de declaraciones sociales dentro de espacios religiosos.
Mientras algunos consideran que estas expresiones ayudan a visibilizar realidades urgentes, otros creen que alteran el sentido espiritual de la festividad.