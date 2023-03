Cocca divide al equipo

El nuevo entrenador de México, Diego Cocca viajó a Surinam con 22 jugadores y dejó a 12 más en territorio mexicano, siendo los que se quedaron en México los posibles “titulares” y que enfrentarán a Jamaica el próximo fin de semana. Sin embargo, tras las duras críticas, el técnico argentino ha dado a conocer el motivo de la separación, según el portal AS.

"Que los jugadores lo sientan de esa manera, porque es como nosotros los sentimos. Yo como el principal responsable. Acá no hay Selección A o B o C o nada. Acá es la Selección Nacional de México y cada partido es importante. No es que haya un partido más o menos importante que otro. En cada partido me están demostrando los jugadores que quieren participar en la Selección. Tenemos que dejar las cosas claras internamente. Esto es por rendimiento, tiene que haber mucha competencia interna, necesitamos que cada jugador esté en su máximo nivel", explicó.