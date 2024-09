Nathaniel Lee estrangula a su hijo de 1 año en Virginia.

Un padre de 24 años fue arrestado tras confesar haber estrangulado a su hijo de 1 año en su propia casa. Así reportó el portal LAW & CRIME.

Nathaniel Lee Edmonds enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por el trágico incidente ocurrido el 18 de septiembre.

La madre del niño había salido a trabajar, dejando a Edmonds a cargo del bebé. Al regresar, encontró al niño inconsciente en su cama y a Edmonds desaparecido.

La policía encontró a Edmonds caminando por la carretera U.S. 522 North y lo arrestó.

Tragic details have emerged regarding the death of a one-year-old child in Front Royal, Virginia, on September 18. The child’s father, 24-year-old Nathaniel Lee Edmonds, faces a Second Degree Murder charge after confessing to choking his child in a moment…

— Royal Examiner (@royalexaminer) September 25, 2024