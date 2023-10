Natanael Cano cae de espaldas desde el escenario

¿Cómo fue la caída de Natanael Cano?

Todo parece ser que después de girar los pies, el cantante logró caer del escenario de forma correcta y evitar lastimarse de gravedad.

Los asistentes al evento, no dudaron en asustarse al ver a su ídolo caer del escenario y comenzaron a preocuparse por su estado.

Pero, Cano no dudó en romper el silencio y hablar de la situación declarando que ‘casi se muere’ por la altura en la que estaba.

«A la v…rga, nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir a la v…ga. Oh my good, soy un p…che chango. ¡Fierro!», declaró.