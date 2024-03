Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ pide perdón a su exmarido por serle infiel

«Claramente todo fue una estrategia, eso fue no fue real… Me equivoqué, perdón, perdón, perdón», declaró Nataly Umaña.

En otra entrevista con la periodista María Camila Díaz, la actriz no pudo contener las lágrimas al hablar de los comentarios negativos que ha recibido.

«En mi caso no quise revisar mi celular, quise estar como alejadita de para ir poco a poco como volviendo a la realidad», mencionó Umaña.

Nataly Umaña rompe en llanto

«De una u otra manera a nosotros no nos gusta recibir insultos tan crueles, muy crueles, muy crueles», recalcó al borde de las lágrimas.

«Por ahí me enteré de que mi mamá tuvo que entregar su celular a su esposo durante muchos días porque no podía con tanto ataque hacía mí», reveló.

«Eso me pone todavía más vulnerable porque digo, ‘se meten conmigo, yo puedo, me pongo la coraza’, pero claro, no lo puedo manejar.

La separación entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada se hizo pública durante la transmisión del programa, cuando el actor confrontó a su esposa y a su amante.