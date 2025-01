Ex participante de MasterChef, Natalia Jiménez revela que lucha contra el cáncer

A pesar de la gravedad de la situación, Natalia ha dejado claro que no se rendirá.

“Sacaré fuerzas de donde sea”, afirmó, aunque también confesó enfrentar esta etapa con mucho miedo.

“Obviamente, siento que no me lo merezco, nadie se lo merece, pero tengo 20 años y ya me he pasado más de la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia”, cuenta.

“En el momento en el que mejor estaba, en el que más feliz estaba, en el que por fin tenía una relación sana, una buena relación con mi familia y en que me acabo de comprar mi primer piso, me llega esto y tengo miedo”, agrega.