Sin dejar pasar mucho tiempo, Vieira Vidente comentó sobre el video que publicó Natalia Alcocer en sus redes sociales donde se le ve muy triste y devastada por todo lo que está pasando y que no es para nada algo bueno para sus tres hijas . En la primera carta, la observa sentada en un trono con una espada en la mano, ¿pero qué significa todo esto?

Muchas personas le dieron la espalda a la actriz

A pesar de la fuerza que le han dado sus hijas para salir adelante, muchas personas le dieron la espalda a Natalia Alcocer, a decir de Vieira Vidente: “Quien ella pensó que eran sus amigas, nunca fueron sus verdaderas amistades, fue por conveniencia”. Y cuando nadie lo esperaba, la psíquica adelantó que no ve en la cárcel a su expareja, Juan José Chimal, por lo menos en este año.

“Ella se casó muy ilusionada pensando que su matrimonio sería para siempre, pero no se imaginó el calvario que iba a vivir. El ángel de la guarda de Natalia me está diciendo que ella está haciendo las cosas muy bien y que todo lo pensó muy bien”, expresó Vieira Vidente, quien no podía quedarse sin dar su punto de vista sobre este delicado tema.