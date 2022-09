Pide apoyo a las autoridades

En el post que compartió en Instagram, Natalia destacó es una “pequeña muestra” de la violencia con la que ha estado viviendo en los últimos años y que, en estos momentos, se rehúsa a que sus hijas vivan con los mismos malos tratos con los que ha estado viviendo; al igual, declaró que la Fiscalía de México no le ha apoyado en su denuncia en contra de su expareja.

“Me uno a no callar. Esto es una pequeña muestra de la violencia que viví con mi AGRESOR. Me rehusó a que mis hijas crezcan con este patrón de violencia”, declaró Natalia en el post. “HOY SALTO COMO UNA LEONA A DEFENDERLAS. La Fiscalía y las autoridades NO HACEN NADA. NO QUIERO NADA DE ESTE HOMBRE, SOLO PAZ PARA PODER SACAR ADELANTE A MIS HIJAS. Temo por mi integridad y la de mi familia, ESTE NO ES MI GRITO ES EL GRITO DE MUCHAS MUJERES VIOLENTADAS. BASTA”, informó Natalia.