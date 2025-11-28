Trump sugiere nuevas medidas contra redes de narcotráfico en Venezuela

Medidas contra narco venezolano

Operativos terrestres iniciarán pronto

Washington aumenta presión regional

El presidente Donald Trump aseguró durante una llamada de Thanksgiving con miembros del servicio que Estados Unidos se prepara para avanzar hacia nuevas acciones relacionadas con operaciones contra narcotraficantes venezolanos.

Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses han trabajado en las últimas semanas para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, subrayando que el tránsito marítimo ha disminuido, pero anticipando que los esfuerzos se extenderán a acciones por tierra muy pronto.

Evaluación de nuevas acciones en Venezuela

Trump dice que la acción terrestre de EE.UU. contra redes de narcotráfico en Venezuela comenzará “muy pronto”https://t.co/q9eeKPqCXF — CNN en Español (@CNNEE) November 28, 2025

El mandatario indicó que los presuntos traficantes están modificando sus rutas y que el Gobierno está por iniciar operativos terrestres, asegurando que este tipo de despliegue resultaría más sencillo para las fuerzas estadounidenses.

Trump añadió un mensaje directo en su intervención, afirmando que han advertido a quienes envían drogas hacia territorio estadounidense que deben detener estos envíos de inmediato.

Los comentarios surgieron después de reuniones informativas de alto nivel en Washington, donde el tema de las medidas a tomar en torno a Venezuela ha permanecido en constante evaluación dentro del Gobierno federal.