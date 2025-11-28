Trump sugiere nuevas medidas contra redes de narcotráfico en Venezuela
Publicado el 11/28/2025 a las 15:09
- Medidas contra narco venezolano
- Operativos terrestres iniciarán pronto
- Washington aumenta presión regional
El presidente Donald Trump aseguró durante una llamada de Thanksgiving con miembros del servicio que Estados Unidos se prepara para avanzar hacia nuevas acciones relacionadas con operaciones contra narcotraficantes venezolanos.
Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses han trabajado en las últimas semanas para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, subrayando que el tránsito marítimo ha disminuido, pero anticipando que los esfuerzos se extenderán a acciones por tierra muy pronto.
Evaluación de nuevas acciones en Venezuela
Trump dice que la acción terrestre de EE.UU. contra redes de narcotráfico en Venezuela comenzará “muy pronto”https://t.co/q9eeKPqCXF
— CNN en Español (@CNNEE) November 28, 2025
El mandatario indicó que los presuntos traficantes están modificando sus rutas y que el Gobierno está por iniciar operativos terrestres, asegurando que este tipo de despliegue resultaría más sencillo para las fuerzas estadounidenses.
Trump añadió un mensaje directo en su intervención, afirmando que han advertido a quienes envían drogas hacia territorio estadounidense que deben detener estos envíos de inmediato.
Los comentarios surgieron después de reuniones informativas de alto nivel en Washington, donde el tema de las medidas a tomar en torno a Venezuela ha permanecido en constante evaluación dentro del Gobierno federal.
Narcotráfico venezolano en la estrategia de Washington
OJO @POTUS advertió sobre las operaciones de narcotráfico venezolano en el Caribe: “Empezaremos a detenerlos también por tierra. Eso comenzará muy pronto… Los advertimos”. #Venezuela #Trump pic.twitter.com/APSyCpoD1x
— Maibort Petit (@maibortpetit) November 28, 2025
Trump emitió este mensaje días después de designar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto con otros aliados en su Gobierno, como integrantes de una organización terrorista extranjera.
La categorización del llamado “Cártel de los Soles” como un grupo de esta naturaleza abre la puerta a nuevas sanciones sobre activos e infraestructura asociados a Maduro, de acuerdo con la estructura legal disponible para este tipo de designaciones.
Expertos legales consultados han señalado que dicha designación no otorga una autorización explícita para el uso de fuerza letal, lo que limita ciertos escenarios operativos que pudieran considerarse como parte de acciones militares directas.
Operación Lanza del Sur y despliegue regional
Las fuerzas armadas estadounidenses han reunido más de una docena de buques de guerra y alrededor de 15.000 soldados dentro de una estrategia denominada por el Pentágono como “Operación Lanza del Sur”.
Como parte de esta campaña antidrogas, los operativos han resultado en la muerte de más de 80 personas en ataques a embarcaciones, un indicador de la intensidad del despliegue reciente.
CNN reportó que funcionarios del Gobierno informaron a legisladores, durante una sesión clasificada, que no existía un plan para ejecutar ataques dentro de Venezuela.
Dicho reporte también señaló que, según esas discusiones, no hay una justificación legal vigente que respalde ataques contra objetivos terrestres en territorio venezolano en este momento.
Durante la misma sesión, legisladores fueron informados de que una opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia permite justificar acciones contra embarcaciones sospechosas, pero no autoriza operaciones dentro de Venezuela ni en otro territorio similar.
Una de las fuentes citadas manifestó que los funcionarios no descartaron posibles acciones futuras, dejando abierta la posibilidad de cambios en el enfoque operativo.
Tensiones legales y papel del Congreso
El Gobierno estadounidense ha evitado involucrar al Congreso de manera profunda en esta campaña militar en América Latina y ha buscado operar bajo autorizaciones existentes.
CNN reportó que un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo al Congreso que las fuerzas armadas estadounidenses pueden continuar ataques letales contra presuntos narcotraficantes sin requerir aprobación legislativa específica.
Según ese mismo testimonio, la administración no estaría obligada a regirse por la ley de poderes de guerra establecida hace décadas, la cual demandaría un trabajo más estrecho con el Congreso en acciones militares en el extranjero.