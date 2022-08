Estos sucesos son verdaderamente preocupantes para los mexicanos, ya que el miedo ha invadido a la mitad del país, y viven con el terror de salir de sus hogares y no gresar a salvo. Estos hechos involucran cierres de carreteras con vehículos quemados, balaceras en lugares públicos, entre otras cosas.

Narcoterrorismo en México. La última semana en México, se ha desatado el terror en distintas ciudades donde los grupos delictivos han desatado el ‘infierno’, la ola de violencia se ha visto en aumento en los últimos días. Tiroteos, quemas de vehículos y vandalismo, ha hecho que los ciudadanos no quieran salir de sus hogares y advierten más días así.

De acuerdo con el experto, el narcoterrorismo se refiere a actos de violencia perpetrados por grupos del crimen organizado con los que buscan presionar a la autoridad. “Son actos de terror, ataques a la población civil que son difundidos de manera masiva o en redes sociales, que buscan presionar a la autoridad para que tome o no tome medidas en materia de política de seguridad”, refiere.

AMLO opina al respecto

Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su discurso de la mañana de este viernes, lamentó lo sucedido en los estados mencionados, donde la violencia ha ido en aumento en tan solo unas cuantas horas. Ante esto e pronunció porque nunca más se repita.

“Algo que no se había presentado y ojalá no se repita porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia, no solo fue el enfrentamiento entre dos grupos, sino llego el momento en el que empezaron a disparar a civiles, esto es lo más lamentable”, señaló en su conferencia de prensa. Archivado como: Narcoterrorismo en México