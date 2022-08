De acuerdo con informes del portal TMZ, Scales salía de su cervecería ATL Atlantatucky, junto con su amigo Britt Robinson, tenían planes de cena. Sin embargo las cosas se salieron de control, pues recibieron una sorpresa no muy agradable, intentaron secuestrar a Fish Scales.

Hubo una fuerte pelea tratando de que los ladrones no se salieran con la suya, en donde lamentablemente Scales recibió un disparo en la pantorrilla izquierda. El portal de noticias TMZ comunicó que después de eso, Scales comenzó a correr, y corrió lo suficiente como para darse cuenta de que no lo seguían.

¿Qué pasó con el rapero?

Hasta el momento, se informa que la policía continúa en la búsqueda de los sospechoso, pero no se han dado actualizaciones sobre el caso. El rapero Scales está en recuperación en el hospital, no pasó estado crítico. TMZ dio a conocer unas imágenes en donde se puede ver al rapero en una camilla siendo atendido.

Recordemos que el impacto de bala lo recibió en la pierna, sin embargo no se encuentra en un estado de salud grave. Los fans del rapero le están mandando mensajes de apoyo a través de redes sociales y agradecen que las cosas no salieran más de control de lo que ya estaban. “Eso fue una locura”, “Dios mío, lo bueno que no pasó a mayores”, entre otros. Archivado como: Rapero Nappy Roots escapa de secuestro