Pero ahora, según reportes de Page Six, un informe de la autopsia de la oficina del médico forense de Nashville confirma que Naomi Judd se suicidó después de que su familia la encontrara “insensible en su casa” a las 10:57 a.m., hora local, el pasado 30 de abril: “Tenía una aparente herida de bala autoinfligida y fue transportada al Centro Médico Williamson, donde fue declarada muerta poco después de su llegada”.

¿Qué reveló la autopsia de Naomi Judd? A los 76 años de edad, justo un día antes de su incorporación al Salón de la Fama de la Música Country, murió la cantante Naomi Judd. Una de sus hijas, Ashley, dijo que su madre se suicidó, mientras que la familia indicó que la artista sufrió “el mal de la enfermedad mental”, de acuerdo con información de The Associated Press .

Naomi Judd tenía antecedentes médicos de lucha contra la ansiedad “significativa”, la depresión, el trastorno bipolar, la neumonitis idiopática crónica, la hepatitis C, la hipertensión y el hipotiroidismo, agrega el doctor. Por familia, el difunto ha tenido ideas suicidas previas y factores estresantes de la vida reciente. Se encontró un arma y una nota con connotaciones suicidas cerca del difunto en la escena”.

La familia de Naomi Judd está preocupada

La ley de registros públicos de Tennessee generalmente permite que se divulguen los registros de las fuerzas del orden locales, pero la policía tiene la discreción de retener los registros mientras se lleva a cabo una investigación. Una vez que se cierra una investigación, esa exención ya no se aplica, de acuerdo con información de The Associated Press.

Strickland y Ashley Judd presentaron declaraciones que describen sus preocupaciones sobre los registros. Strickland dijo en el expediente judicial que no sabía que sus entrevistas con las fuerzas del orden estaban siendo grabadas y que compartió información personal y privada para ayudar en la investigación (Archivado como: ¿Qué reveló la autopsia de Naomi Judd?).