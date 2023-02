"SE COMIÓ LA TORTA ANTES DE TIEMPO". Tras su boda, Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman sospechas sobre el vientre de ella en 'polémicas' FOTOS.

Los videos en los que se muestran imágenes de la boda no enseñaban nada fuera de lo normal, sin embargo unas nuevas fotografías cortesía de ‘Hola’ ahora reproducidas por varios sitios de Instagram como ‘La Lengua Te Ve’, evidencian lo que la gente especula: Nadia Ferreira está embarazada.

Hace unos días, en el programa ‘La Mesa Caliente’ se dijo que una fuente cercana a la ex reina de belleza, había confirmado que estaba esperando su primer bebé junto a Marc Anthony: “Dos fuentes cercanas a la pareja le han confirmado a Telemundo NBC News que ella está embarazada”, se llegó a precisar en la emisión.

Ante la filtración de las imágenes, la gente no dudó en comentar: “Bueno excelente por lo menos necesidad no va pasar el bebé, que vengan 3 más”, “Estoy confundido ¿será papá o abuelo?”, “Serán mellizos? Marc ya tiene unos, los de JLo”, “Era la única manera de ‘amarrar'”, “Se comió la torta antes de tiempo”, “No son de Marc”, “Ridículos”, se puede leer en los comentarios.

Nadia Ferreira sería la cuarta mujer del boricua

¿La cuarta es la vencida? Marc Anthony es conocido no sólo por su música sino por la cantidad de parejas que ha tenido pues su primera hija Ariana y su hijo adoptado Álex son de su ex Debbie Rosado, mientras que con el paso del tiempo se casó con Dayanara Torres, ex reina de belleza con quien procreó a Cristian y Ryan.

Luego, la relación más mediática que ha tenido es la de Jennifer López con la que duró varios años y tuvo a sus mellizos Emme y Max, quienes son los más conocidos en los medios de comunicación… ahora su cuarta pareja es 30 años menor y muchos no les auguran un matrimonio duradero… ¿Nadia Ferreira conseguirá quedarse para siempre con él? Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.