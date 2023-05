Nadador mexicano abre Onlyfans para representar a México

Ante la catastrófica noticia, el atleta de alto rendimiento no podía parar. «Tenemos que seguir entrenando; el alto rendimiento es de 6 a 8 horas diarias de entrenamiento y no podemos buscar otro modo», explica al respecto a MundoNow .

Después de pensarlo por al menos tres meses, el clavadista de Monterrey hizo pública su decisión a finales de marzo y el 1 de abril comenzó con su cuenta. «Me ha ido bien afortunadamente, no tanto como una estabilidad como es tu beca, pero sí he sacado los pendientes de la casa», precisa el cuarto lugar en clavadas en los Juegos Olímpicos de Verano, en Tokio 2021.

Ofrece fotos, vídeos y transmisiones en vivo

Poder ver las fotografías Balleza cuesta entre 14.5 dólares mensuales hasta 139,43 dólares anuales. Ahí, el también licenciado en administración de empresas, ofrece fotos, vídeos y transmisiones en vivo. Hasta hoy he acumulado 91 posteos y casi seis mil “me gusta”.

Más allá de las ganancias, al deportista le preocupa que Paris 2024 ya está cerca. «Si de por sí entrenamos menos, ahora sí nos metemos en asuntos que no nos corresponden, no entrenamos en todo el día».

Aunque no ha decido hasta cuándo mantendrá activa su cuenta en Onlyfans, Balleza no pierde la esperanza de «que las cosas fluyan, buscar apoyos de una u otra manera».