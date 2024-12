Nacho y Melany Mille se casan en impactante boda pero algo sale mal

La ceremonia tuvo lugar en The Barn 305, una finca ubicada en Homestead, al sur de Miami.

Aunque el evento estuvo cargado de momentos emotivos, no escapó a las críticas que rápidamente surgieron en redes sociales.

Sin embargo, la felicidad del enlace fue opacada por los comentarios negativos que inundaron las redes sociales.

Algunos usuarios criticaron los atuendos de los novios, considerando que no estaban a la altura de la ocasión.

«Nacho es la versión JLo pero bajito y hombre», «Se me llega a aparecer con esas trenzas el día de mi boda no me caso», se lee.

«Por eso es que el mundo está como está», «Por un momento pensé que era Mía khalifa y Jay Cortez», «Qué asco de vestuario el de Nacho», dijeron.