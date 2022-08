¿FARSANTES? Laura Bozzo estalla y 'encara' a Daniella Navarro y Nacho Casano por romance en 'La Casa de los Famosos'; ¿LES CREES? (VIDEOS)

La Casa de los Famosos 2 está que arde y Laura Bozzo aún más

Durante la última cena de nominados, Daniella Navarro decidió ‘sincerarse’ a su equipo morado confirmado por Salvador Zerboni y Laura Bozzo para hacerles saber su interés amoroso hacia Nacho Casano, quien quedó como ‘líder’ del equipo azul contra los lilas a quienes los nominó en diversas ocasiones y manifestó su repudio en todo momento.

En plena charla, Daniella Navarro aseguró que le gustaba Nacho Casano, ante el estallido de Laura Bozzo quien no creyó ni una sola palabra y lo tomó a mal diciendo: “He dicho yo, de repente has sido la persona más desconfiable del universo (a Nacho) y Dios te bendiga y no te estoy ofendiendo… es un sentimiento que yo tengo… yo puedo sentir que Zerboni que es un hijo de la ch…y es lo que yo siento”, aludiendo a que no cree que pueda ser algo ‘real’.