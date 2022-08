“Aquí veo una traición, alguien de adentro le dio la espalda y le dio el pase a Ivonne Montero. Ella fue dispuesta a ganar, sabe lo que hizo antes de entrar ahí, pero veo también que Nacho le dará la espalda a Daniella Navarro y ella hablará más adelante y dirá que la relación se terminó por equis razones, pero no dirá la verdad”.

Vieira Vidente asegura que a Daniella Navarro los hombres ‘no le duran’

Y cuando nadie lo esperaba, Vieira Vidente afirmó que Daniella Navarro “tiene una letra”, además de que “los hombres no le duran”: “Es una persona que tiene que buscar mucho de Dios, en lo espiritual, y esta carta me está marcando que tiene el diablo”, expresó.

Pero no solo Daniella está marcada por esta carta, sino también la actriz Ivonne Montero: “Las dos están muy alejadas del cuadro espiritual, de Dios”, comentó la vidente, quien quiso hacerle una nueva lectura de cartas al actor argentino Nacho Casano, pues no estaba muy conforme hasta ese momento con lo que veía, aunque Ivonne Montero no se salvaría.