Bien se sabe que en las redes sociales circula todo tipo de contenido, por lo que los internautas que no tuvieron la oportunidad de ver el reality, pudieron estar al tanto de lo que ocurría dentro de la casa más famosa de la televisión hispana a través de dichas plataformas y este tema no fue la excepción.

El día en que Nacho Casano y Toni Costa realizaron comentario vulgar en contra de Ivonne Montero

El momento ocurrió cuando Salvador Zerboni estaba preparándose algo para comer y mencionó que tomaría dos rajas que pertenecían a la actriz mexicana. Fue ahí donde Nacho Casano y Toni Costa aprovecharon el momento para realizar comentarios en donde predominó el doble sentido, el albur, la vulgaridad y hasta ma misoginia.

“Espero que no me mate, pero le voy a robar dos rajas a Ivonne”, argumentó Zerboni, de inmediato Nacho reaccionó diciendo, “Tú ya has probado de esa raja, no es la primera vez que metes tus dedos en esa raja”. Toni Costa de inmediato se sumó a los malos comentarios expresando, “No será la primera vez que pruebas esa raja”. Archivado como: Nacho Casano Toni Costa.