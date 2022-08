Anteriormente en la casa de los famosos Laura Bozzo había acusado al actor argentino Nacho Casano de acostarse con un productor de televisión. dado esto la familia de él aseguró que tomaría acciones legales en contra de la peruana. pero ahora no ha hecho casa no mediante una de sus redes sociales ha confirmado si esto es verdad o mentira.

“Yo había escuchado hace tiempo en Televisa, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja. Eso yo lo escuché, nadie me lo contó. Y todo el mundo comentaba que a él, lo habían sacado de ser vocero de productos porque un alto ejecutivo se había enamorado de él y por eso le habían dado una serie de papeles y cosas, porque talento no tiene”, dijo la peruana.

Nacho Casano se acostó :Quiere que la gente lo insulte en su cara

Por medio de este video transmitido, el actor invitó a las personas a reunirse para que pudieran decirle todos los insultos que quisieran en su cara: “Yo se que hay gente que me odia, pero vamos a vernos y ahí me dicen todo lo que me quieran decir en mi cara”. Fueron las palabras del argentino.

Además de que mencionó de lo que había sido difamado por culpa de Laura Bozzo y Salvador Zerboni. “He tenido problemas con personas que me difamaron opinando sobre cual era mi orientación sexual. Eso no me parece, que es un tema privado mío, qué hago con quien hago, con quién me acuesto, con quien no me acuesto para estar ahí. Con todo la intención y lo apareciendo por todos lados que cada uno se haga cargo de esa parte.”