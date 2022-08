Casano se negó a contestar de manera directa, argumentando que no quería ensuciar el nombre del productor con dimes y diretes que surgieron en el reality. Además, aprovechó para dejar mal a Zerboni diciendo que se pasaba de engreído en las filmaciones de telenovelas.

¿Zerboni se pasa de creído?

“Convenientemente, ensuciarme a mí dentro del programa y ensuciar a este productor con el que evidentemente no terminó tan bien, pese a que él (Zerboni) fue el que llegó en un carro de la policía al llamado, llegó en una patrulla al llamado, así es. Yo te digo lo que vi, lo que fui testigo ocular, de esto te lo firmo así, los motivos y todo, en eso no me metí, lo que vi es parte de eso”, mencionó el argentino ante que le ganó el papel a Salvador.

Según Nacho, esta sería la excusa por la que Zerboni supuestamente inventó la historia, “me da a suponer o sospechar que quedó un poquito resentido y se le hizo fácil ensuciar a dos personas en una sola jugarreta, de estas que hizo tantas en la casa y que tan pocas salieron a la luz”, dijo.