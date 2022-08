“Y a quienes no entienden, qué bonito. Y a quienes no qué pena, pues aquí vamos a seguir. Les mandamos un beso”, declaró el actor y procedió a besar a Daniella Navarro para la cámara. “Un beso muy grande. Cuídense mucho”, dijo el actor a la cámara, mientras Daniella mandaba besos a la cámara.

Tras la culminación de La Casa de los Famosos, han comenzado a surgir nuevos rumores sobre cada uno de los concursantes, principalmente de Niurka , Laura Bozzo, Ivonne Montero, Nacho y Daniella. Una de las más polémicas fue “Mamá Niu”, quien no dudó en externar su enojo tras la salida del programa y gritar a los cuatro vientos su relación con Juan Vidal.

¡RESPONDE A ACUSACIONES! Tras darse a conocer que Nacho Casano y Daniella Navarro mantienen una relación sentimental, la audiencia que los vio brillar en La Casa de los Famosos, no dudaron en externar sus dudas y manifestarse en redes sociales señalando que era un romance “falso” el que realizaron los famosos y que, solo era para promocionarse por lo que salieron a defenderse y responder las dudas de sus seguidores.

“Ahora veo que si son buenos actores, se llevan su personaje hasta su casa, que no pasó que la mamá de Nacho le dijo que se cuidara de Daniela, creo la suegra no la va a querer, aparte recuerden cuando Alicia y Roberto salieron, según ellos seguía el amor fuera de la casa y les duró muy poco el amor”, declaró una seguidora del programa.

La cuenta de Escándalo (@escandalo_o) en Instagram, fueron los que compartieron el video en redes sociales y los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar. En la publicación, los internautas relatan que Daniella y Nacho están “siguiendo su papel” y que para algunos de ellos, esa relación es falsa.

Nacho Casano Daniella Navarro: ¿Por publicidad?

Algunos internautas declararon que Daniella y Nacho están fingiendo tener una relación por pura publicidad y que se veía más amor de Nacho hacia Lewis que para Daniella. Además, recordaron los momentos donde los dos hablaron mal de ellos y aconsejaban a los demás a mantenerse alejados debido a los choques que habían tenido dentro de la casa.

“¿No había dicho en el confesionario la Daniela que no le gustaba y ella que él no era su tipo?”, “Él abraza con más ganas a Lewis, de hecho subió en su IG el video de reencuentro con Lewis, pero de Daniella no tenía nada”, “Hasta que dure la obra que tienen con su mismo manager”, “Pues bien por ellos y si solo es por publicidad, hay que lo disfruten”, declararon algunos usuarios. Archivado como: Nacho Casano Daniella Navarro