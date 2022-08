El tercer finalista de La Casa de los Famosos se va en contra de Salvador Zerboni

“Se me hace una falta de respeto infinita, mancillar el nombre de una persona que me dio una oportunidad laboral para la cual trabajé, estudié seis meses lenguaje de señas, pasé por un proceso, no voy a nombrarlo por respeto a él. Ensuciarlo en esta cosa es parte del juego sucios, yo me presté a entrar ahí. Que ensucien a directivos de Televisa, no lo estoy de acuerdo”, señaló la pareja de Daniella Navarro.

"¿Cómo terminó esa novela? En qué estado llegó este sujeto (Salvador Zerboni) a ese llamado… Hay 160 personas que lo vieron, lo que hizo, cómo lo hizo, en qué estado y de qué forma. De ahí puedo entender perfectamente por qué quiso matar dos pájaros de un tiro: ensuciarme ahí dentro y ensuciar a esta persona por eso que pasó ahí", terminó revelando Nacho Casano.