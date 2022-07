Los doctores aseguran, que el pequeño nació con dos brazos y dos piernas extras debido a que se estaba formando un gemelo, pero lamentablemente el hermano no se alcanzó a formar. De igual manera, la criatura tuvo un peso de tres kilos, por lo que consideran un bebé sano, la madre también se encuentra estable, según La Opinión .

Este extraño suceso ocurrió el pasado 2 de julio, cuando la madre ingresó al centro asistencial tras padecer varios dolores de parto. Inmediatamente las imágenes del bebé se hicieron virales en las redes sociales, donde los internautas no podían creer lo que estaban viendo.

De igual manera el especialista citó que aparentemente el torso del otro pequeño está adherido por encima del estómago del pequeño, fue remitido al hospital del distrito para analizar su situación. Hasta el momento no han mencionado si se logró retirarle el otro cuerpo.

Cabe mencionar que en la unidad médica donde se llevó a cabo el parto, los especialistas verificaron la salud tanto de la madre como de su hijo, y mencionaron que ambos se encuentran con buena salud. El medio indio Jagran, dice que el doctor Ramesh Babu, asegura que las partes extras son de su hermanito que no alcanzó a formarse.

¿Un milagro?

Inmediatamente en las redes sociales, los internautas reaccionaron ante esto: “”¿Y qué tiene de milagro? Dale, pobre bb! Todo lo que va implicar que tenga que pasar a partir de ahora, anda saber cuantas cirugías y tratamiento para lograr que tenga una vida plena por culpa de una mala formación”, dijo un seguidor.

La gran mayoría no estuvo de acuerdo con que lo consideran un milagro: "Un milagro no parece y viendo el horror mundial, puede ser dios tranquilamente", "Esto no es un milagro, es una malformación congénita", "No es ningún milagro, allá siempre nacen bebés con algún defecto", fueron algunos comentarios.