Myrka Dellanos se ausenta de ‘La Mesa Caliente’

Hace unas semanas Myrka Dellanos se mantuvo ausente de ‘La Mesa Caliente‘, hecho que terminó preocupando a sus fanáticos por algunas dificultades que ella compartió sobre el tema de la salud. Ahora nuevamente la conductora de Telemundo dejó de verse a través de la pantalla, pero ha quedado en claro el motivo.

Si bien, Myrka Dellanos se dejó de ver en las emisiones de ‘La Mesa Caliente’ debido a que tomó unos merecidos días de descanso, en los cuales aprovechó para realizar un viaje a las Islas Turcas y Caicos donde no dudó ni un instante en presumir el envidiable cuerpazo que tiene, así es que no, la conductora no se ha ido de Telemundo ni ha sido despedida. Archivado como: Myrka Dellanos se ausenta.