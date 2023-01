Simplemente me limité a decir que no ganó la más bella del certamen -algo con lo que millones de personas están de acuerdo. Cuando promovieron que en el siguiente programa “Myrka Dellanos va a contestar los ataques de Maria Celeste a su función como jueza” decidí subir este post., escribió María Celeste en Instagram . Archivado como: Myrka Dellanos le responde a María Celeste Arrarás

Hace unas cuántas horas, luego de haber declarado María Celeste que la corona no se la merecía R’Bonney Gabriel, la periodista puertorriqueña expresó no haber tenido nada en contra de Myrka Dellanos como muchos lo pensaban, solo su desacuerdo con la decisión final sobre la corona.

El problema con María Celeste fue no haber estado de acuerdo con la ganadora R’Bonney Gabriel quien representaba a Estados Unidos. Por otro lado, Myrka Dellanos fue la única jueza latina, por lo que decidió responder a unas recientes declaraciones hechas por María Celeste, en donde no dudó en mencionarla.

Myrka Dellanos le responde a María Celeste Arrarás: Expresa su inconformidad sobre la ganadora de la corona

“No sé cómo alguien en su sano juicio puede concluir que mis comentarios sobre el certamen van dirigidos a criticar la participación de Myrka en el concurso. Nunca he sido de medias tintas, ni de indirectas y si tuviese algo que decir lo haría con nombre y apellido y ese no fue el caso. Además nunca atacaría públicamente a alguien a quien considero mi buena amiga y de cuyos triunfos me alegro de sobremanera”, expresó María Celeste.

Por su parte, y luego de haber escrito un largo texto expresando lo que fue realmente importante, la ganadora del concurso, Myrka decidió tocar este tema en 'La Mesa Caliente', respondiéndole a María Celeste Arrarás sobre la decisión final. Cabe resaltar que Myrka recibió miles de comentarios negativos e inlcuso la acusaron de haberse prestado a la decisión de que ganara Miss EE.UU.