El estar en la constante vorágine de las redes sociales le ha traído a Ángela Aguilar muchos detractores no por su talento, que es innegable, sino por su peculiar personalidad pues la han tachado de ‘consentida’, ‘elitista’, y hasta de no estar tan orgullosa como lo asegura de sus orígenes mexicanos.

Ángela Aguilar enfrentaría una nueva polémica debido a los comentarios que hace, que quizá no sean con el afán de sonar o parecer denigrante pero el contexto en que la gente lo recibe es otro distinto al que ella plantea; pareciera que la hija de Pepe Aguilar no aprendió luego de decir que tenía el 25% de sangre argentina , lo que le valió muchas críticas.

Ángela Aguilar tiene más facciones latinas que americanas, eso es evidente, pero ¿ella no se siente así? Sus palabras son malinterpretadas o ¿será que le gusta crear polémica con lo que dice?: «Yo me siento de las dos partes, de pequeña era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos», comentó para Noticias 23.

¿Ángela Aguilar volvió a provocar malos comentarios por sus palabras?

La hija de Pepe Aguilar comentó la importancia de tener las dos raíces que ella posee, la americana y la mexicana: «entendí que tener estas dos culturas que me respaldan, es mi superpoder. Poder sentirme cómoda hablando en inglés y en español también es muy importante», precisó.

Ahora que ya es mayor de edad en México, Ángela Aguilar ha aprendido sus lecciones por lo que comparte en redes sociales y dijo que a raíz de las polémicas sabe diferenciar que sí y qué no: «de pequeña o más chiquita no sabía la diferencia entre cuánto era demasiado compartir y cuánto era lo que necesitaba hacer; yo no comparto mis relaciones en redes sociales, es una decisión propia para tener ese respeto un poco más», aseguró.