Musk minimiza explosión de cohete de SpaceX: “Solo un rasguño”

El empresario Elon Musk restó importancia este jueves 19 de junio a la explosión de un cohete de SpaceX durante una prueba de ignición en tierra, ocurrida la noche anterior en las instalaciones de la empresa en Texas.

“Solo un rasguño”, escribió Musk en su cuenta de X, red social que también controla.

La explosión, que ocurrió alrededor de las 23:00 horas (hora local), fue transmitida en vivo por varias plataformas, incluida NSF-NasaSpaceflight.com.

Especializada en cobertura no oficial de misiones espaciales.

